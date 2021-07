Riforme: M5s, con voto a diciottenni per Senato continua nostro aggiornamento puntuale Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali al Senato sottolinea che "continua il percorso di innovazioni puntuali alla nostra Costituzione inaugurato in questa legislatura dal M5s: con il sì definitivo di palazzo Madama per l'estensione ai diciottenni del voto per i rappresentanti del Senato - continuano i parlamentari in una nota -, saniamo un anacronismo che caratterizzava in negativo il nostro Paese e coinvolgiamo a pieno oltre 4 milioni di giovani nel processo democratico. I nostri ragazzi sono i principali destinatari delle politiche pubbliche che devono necessariamente guardare al futuro, sono innanzi tutto loro a ricevere i benefici o i danni delle scelte della politica. E allora è giusto che si dia loro il diritto ma anche la responsabilità di scegliere anche i senatori eletti, non solo i deputati". Gli esponenti pentastellati concludono: "Siamo fieri del fatto che grazie all'impulso del M5s, prima forza parlamentare, sia giunta in porto una nostra battaglia storica". (Com)