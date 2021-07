Riforme: Malan (FI), non ci associamo a coro unanime, non votiamo legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI ha continuato: "Ebbene, dopo il taglio dei parlamentari, avremo un senatore ogni 233 mila elettori ed ora con il voto ai diciottenni uno ogni 260 mila. I giovani avranno così molto meno potere nella scelta dei loro rappresentanti. Sappiamo bene che è difficile non votare a favore di questa riforma ma noi siamo per fare cose serie e non per approvare leggi con leggerezza che possono dare immediati consensi sui social ma fare danni con la loro applicazione. Siamo - ha concluso Malan - per dare davvero potere al popolo, anche ai più giovani, un potere reale, non fasullo perché se danneggiamo gli organi istituzionali il potere che perdono non va al popolo ma ai grandi potentati economici oppure ancora peggio a potenze straniere, come la Cina". (Rin)