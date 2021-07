Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, non c'è niente di tecnico nel dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha incontrato oggi il vice primo ministro kosovaro Besnik Bislimi. "Ho dato il benvenuto a Besnik Bislimi, primo vice primo ministro del Kosovo, per una discussione odierna in vista della riunione del dialogo di domani a livello dei capi negoziatori. Tutto nei colloqui sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia è altamente politico, nulla è tecnico", ha scritto Lajcak su Twitter. Si terrà il 7 luglio a Bruxelles una nuova tappa tecnica del dialogo Belgrado-Pristina, come confermato nei giorni scorsi dal direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo della Serbia, Petar Petkovic, il quale ha precisato che Belgrado solleverà la questione della sicurezza della popolazione serba insieme ad altri temi, come quello delle persone scomparse e del settore energetico. (segue) (Seb)