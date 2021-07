Russia: autori legge su "champagne russo" chiariscono motivi emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termine "champagne russo" (russkoe shampanskoe) può essere impiegato solo sul territorio della Russia, così come in Europa "champagne" si applica solo agli spumanti della regione francese da cui prendono il nome, prodotti da determinati vitigni e secondo una certa tecnologia. È la motivazione fornita dagli autori degli emendamenti alla legge sulla viticoltura e sulla vinificazione russa, ripresi dall'agenzia di stampa "Rbk". "Il termine 'champagne russo' può essere utilizzato solo sul territorio del nostro Paese. Questa legge contribuirà alle condizioni per l'ulteriore sviluppo delle industrie vinicole nazionali, e in particolare delle piccole forme di agricoltura. Queste modifiche sono esclusivamente nell'interesse dello sviluppo della vinificazione in Russia", ha sottolineato il deputato della Duma di Stato Mikhail Sheremet. (segue) (Rum)