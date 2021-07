Russia: autori legge su "champagne russo" chiariscono motivi emendamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata russa Natalja Boeva ha aggiunto che lo spumante può essere chiamato champagne russo se prodotto secondo requisiti speciali e "le informazioni sulla bottiglia ci consentono di tracciare il suo percorso dalla vite al bicchiere". La scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che, cambia la dicitura "spumante (igristoe vino)", aggiungendo la specifica "compreso il lo champagne russo (russkoe shampanskoe)". Di conseguenza, il termine "champagne" può ora essere usato solo in relazione a una bevanda prodotta in Russia. Ciò richiederà una certificazione aggiuntiva e un cambiamento nell'etichettatura dei prodotti stranieri. La rappresentanza russa Moet Hennessy ha inizialmente annunciato la sospensione delle spedizioni, per poi accettare di cambiare etichetta. Il Comité Champagne francese a sua volta ha definito inaccettabile la nuova legge russa, sottolineando che minaccia i negoziati tra Mosca e Parigi sulla protezione delle denominazioni, che durano da più di 20 anni. (Rum)