Difesa: Romania-Bulgaria, ministro Ciuca riceve a Bucarest capo di stato maggiore Eftimov

- Il ministro della Difesa nazionale romeno, Nicolae Ciuca, e il capo di stato maggiore della Difesa, il tenente generale Daniel Petrescu, hanno ricevuto il capo di stato maggiore della Difesa bulgaro, l'ammiraglio Emil Eftimov, in visita in Romania. Secondo un comunicato del ministero romeno, "i colloqui si sono concentrati sull'aumento della partecipazione alle attività di formazione congiunte, sullo sviluppo degli impegni dei due Stati nel campo della sicurezza regionale e sul rafforzamento delle misure di sicurezza della Nato nell'area del Mar Nero". In questo contesto, il ministro Ciuca ha accolto con favore il livello di cooperazione militare bilaterale con la Bulgaria, che "può rafforzare la stabilità regionale e aumentare il livello di addestramento dei militari dei due Stati". L'agenda dei capi della Difesa ha incluso anche incontri con le squadre di comando delle Brigate multinazionali del sud-est, nonché visite a dimostrazioni con armi e equipaggiamento da combattimento di queste unità. (segue) (Rob)