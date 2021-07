Difesa: Romania-Bulgaria, ministro Ciuca riceve a Bucarest capo di stato maggiore Eftimov (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo ancora aperti ad aumentare il numero di eventi preparatori nell'ambito dell'Allied Joint Training Program per migliorare la nostra capacità di risposta comune. Come Stati vicini e alleati, bagnati dal Mar Nero, cerchiamo di garantire la stabilità in questa regione. La cooperazione bilaterale, così come la cooperazione nei formati Ue e Nato, rimangono punti di riferimento solidi per migliorare il clima di sicurezza regionale. Il supporto delle capacità difensive alleate schierate sui territori nazionali dimostra la volontà dei due eserciti di lavorare insieme per raggiungere la posizione di deterrenza e difesa sul fianco sud-orientale della Nato", ha affermato Petrescu. A margine della visita, l'ammiraglio Eftimov ha avuto incontri con i militari bulgari nelle strutture multinazionali in Romania, e il programma prevede anche incontri con le squadre di comando della Divisione multinazionale Sud-Est e del 7mo Reggimento Patriot. (Rob)