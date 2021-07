Nigeria: Buhari si complimenta con le forze di sicurezza per l'arresto del leader secessionista Kanu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, si è complimentato con le agenzie di sicurezza per l'arresto del leader secessionista Nnamdi Kanu e il raid condotto nella casa dell'attivista Yoruba Sunday Adeyemo. È quanto riferisce la presidenza in una nota, secondo cui il capo dello Stato ha elogiato le agenzie di sicurezza per aver dimostrato "significativa destrezza, astuzia e segretezza nello svolgimento di queste missioni". È la prima volta che il presidente parla dell'arresto e dell'estradizione di Kanu, leader del gruppo secessionista noto come Popolo indigeno del Biafra (Ipob), avvenuti alla fine di giugno in un luogo sconosciuto grazie alla collaborazione dell'Interpol. L'arresto di Kanu, che detiene anche il passaporto britannico, ha sollevato delle polemiche con il governo del Regno Unito che ha chiesto spiegazioni alle autorità della Nigeria in merito alle modalità in cui è avvenuta l'operazione. Sul caso sarà chiamato a pronunciarsi nei prossimi giorni anche il parlamento del Regno Unito. Kanu è attualmente sotto la custodia della polizia segreta nigeriana dopo che la scorsa settimana un tribunale federale ha ordinato la sua detenzione. Il governo del Regno Unito ha inoltre negato di essere coinvolto nell'arresto e nell'estradizione del Kanu. Il processo a Kanu dovrebbe riprendere il prossimo 26 luglio. (segue) (Res)