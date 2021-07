Nigeria: Buhari si complimenta con le forze di sicurezza per l'arresto del leader secessionista Kanu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kanu, 53 anni, possiede la cittadinanza britannica e nigeriana e affronta accuse di tradimento in Nigeria, da dove è fuggito nel 2017 dopo essere stato rilasciato su cauzione. Nnamdi Kanu - il cui gruppo Ipob è stato proscritto come organizzazione terroristica dalle autorità nigeriane - era fuggito dal Paese nel 2017 ed è accusato di tradimento. Lo scorso anno l'Ipob ha istituito un braccio armato, la Rete per la sicurezza dell'est (Esn) e le autorità di Abuja attribuito al gruppo una serie di attacchi alle stazioni di polizia e ad altre proprietà pubbliche nel sud della Nigeria. Il governo ha accusato inoltre il gruppo di aver permesso a Kanu di twittare a sostegno degli attacchi nella Nigeria orientale e di spingere per la secessione, cosa che secondo le autorità ha costituito una minaccia alla sicurezza nazionale. Il leader separatista era stato rilasciato su cauzione nel maggio 2017 dopo essere stato detenuto per più di un anno e mezzo senza processo. Poco dopo il rilascio di Kanu le forze armate hanno lanciato l'operazione Python Dance II per porre fine alla campagna di secessione del movimento Ipob. Da allora si verificarono duri scontri con i militanti secessionisti durante i quali furono uccise diverse persone e dopo i quali il governatore dello Stato di Abia, Okezie Ikpeazu, decise di imporre il coprifuoco. (Res)