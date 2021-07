Albania: Banca centrale mantiene tasso d'interesse allo 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Albania ha deciso di mantenere invariato il tasso d'interesse allo 0,5 per cento, sostenendo che l'attuale linea di politica monetaria è adeguata per cogliere la ripresa economica e a far tornare stabile l'obiettivo dell'inflazione. Lo ha annunciato il governatore della Banca centrale albanese, Gent Sejko, citato dalla stampa locale. La crescita economica dell'Albania nel 2021, secondo la Banca centrale, dovrebbe attestarsi al 5 per cento, con una tendenza di crescita che proseguirà anche per i due anni successivi. "La crescita dell'occupazione, l'aumento delle esportazioni e gli stimoli monetari hanno sostenuto la crescita economica", ha osservato Sejko.(Alt)