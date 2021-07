Turchia: portavoce Akp, "inaccettabili" accuse Usa su utilizzo bambini-soldato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accusa rivolta alla Turchia di essere coinvolta nel reclutamento di bambini-soldato, contenuta nell’ultimo rapporto del dipartimento di Stato Usa sul traffico di esseri umani (Tip), rappresenta un “approccio inaccettabile” da parte di Washington. Lo ha detto Omer Celik, portavoce del partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. “La Turchia non ha mai usato elementi chiamati ‘bambini-soldato’ o ‘bambini-terroristi’”, ha detto Celik. “Rivendico apertamente e inequivocabilmente che la Repubblica di Turchia al riguardo ha il record più pulito del mondo”, ha proseguito il portavoce, ripreso dal quotidiano "Daily Sabah". Le accuse relative alla Turchia, che continua a compiere la lotta più decisa contro “la questione dei bambini terroristi e dei bambini-soldato”, derivano da “mancanza di informazioni o malafede” e rappresentano “una grave impudenza e ignoranza, e un’enorme menzogna”. I dati contenuti nel rapporto Usa sono stati forniti da organizzazioni non governative di cui Ankara “conosce bene” le affiliazioni, ha aggiunto Celik, sottolineando che la maggioranza di esse proviene dall’Afghanistan, e si è successivamente trasferita in Siria e Iraq. “Tutti sanno chiaramente che l’organizzazione terroristica delle Unità di protezione popolare (Ypg, che Ankara considera il ramo siriano del Partito dei lavoratori del Kurdistan, Pkk) è quella che usa i bambini come combattenti e terroristi, e anche Daesh (acronimo arabo per Stato islamico nell’Iraq e nel Levante) è una di quelle”, ha proseguito. (segue) (Tua)