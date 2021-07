Spagna: ministro Garzon invita a ridurre consumo di carne per tutelare salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro per i Consumi spagnolo, Alberto Garzon, una delle priorità è la "salute pubblica e la consapevolezza ambientale" e, pertanto, ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di carne in quanto "danneggia il pianeta". Come riferisce il quotidiano "El Mundo", le sue parole postate sui social e che avevano provocato le forti proteste da parte delle associazioni di categoria sono state ribadite nel corso di un'intervista radiofonica a "Cadena Ser". Garzon ha chiarito che l'obiettivo è "cambiare le abitudini di consumo" per indirizzarle verso uno scenario con diete "più sane e più sostenibili" e ciò starebbe producendo "effetti significativi" sulla salute. "Non si tratta di smettere di mangiare carne, ma di farlo con moderazione", ha aggiunto il ministro per tentare di smorzare le polemiche. In questo senso, Garzon ha invitato a consumare carne proveniente da allevamenti estensivi, familiari e biologici" rispetto a quelli intensivi che producono "degrado ambientale" e hanno un impatto su pochi posti di lavoro. (Spm)