Auto: Francia, Toyota lancia la produzione della Yaris Cross a Onnaing

- Toyota ha lanciato la produzione della Yaris Cross a Onnaing, nel nord della Francia, dove sono stati investiti 400 milioni di euro dal 2018 ad oggi. Il 5 giugno, data di avvio delle operazioni, sono state assemblate 150 macchine, mentre il giorno dopo ne sono state assemblate 480. Il ritmo dovrebbe arrivare a 800 auto assemblate per la fine del mese. Nel 2022 Toyota prevede di arrivare ad una produzione di 300 mila auto all'anno solamente ad Onnaing. "Si parla spesso del costo del lavoro troppo elevato in Francia, ma rappresenta meno del 15 per cento del costo di un veicolo", ha detto al quotidiano "Le Figaro" Jim Crosbie, presidente di Toyota Francia.(Frp)