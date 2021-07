Casa: prefetto Roma, Caravaggio metodo da replicare, nessun poliziotto impiegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Interrompiamo una emorragia da 267 mila euro al mese per le casse dello Stato e allo stesso tempo troviamo una modalità da riproporre”. Lo ha detto il prefetto di Roma Matteo Piantedosi in una intervista a Repubblica, in merito alla liberazione dell’immobile occupato di via del Caravaggio, avvenuta con la collaborazione degli occupanti ai quali è stato trovato un alloggio. Si tratta di 250 occupanti, 105 famiglie. “C’è stato un lavoro di sintesi con le istituzioni per trovare una soluzione abitativa” per gli “occupanti”. Ma, precisa il prefetto Piantedosi, “il messaggio non è che occupare sia un vantaggio. Siamo chiari: non verranno tutelati nuovi abusi. Quello che abbiamo testato è un metodo collaborativo che vede l’impiego della forza pubblica solo come extrema ratio. E ha funzionato. Non abbiamo impiegato nemmeno un poliziotto”, ha continuato il prefetto concludendo: “Se avessimo voluto forzare, avremmo potuto chiuderla un paio di mesi prima. Ma abbiamo accolto la richiesta delle famiglie di far completare ai loro figli l’anno scolastico”. (Rer)