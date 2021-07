Agricoalimentare: Centinaio, congratulazioni a Matilde Poggi, nuova presidente Cevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio si è congratulato in una nota con Matilde Poggi, nuova presidente della Confédération Européenne des Vignerons Indépendants (Cevi). "È la prima volta che l'Italia guida l'organizzazione che riunisce e rappresenta i Vignaioli indipendenti europei", scrive il sottosegretario, "e sono sicuro che la neopresidente, già a capo della Fivi, saprà svolgere al meglio il proprio ruolo e affrontare le sfide che ci attendono in futuro". Al centro del suo lavoro "continueranno a esserci il valore culturale del vino, la tutela del territorio e la grande attenzione alla qualità", conclude Centinaio. (Com)