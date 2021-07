Casa: prefetto Roma, continuiamo con sgomberi, anche Casapound va risolta quanto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da lunedì ripartiremo con i prossimi casi”. Lo ha detto il prefetto di Roma Matteo Piantedosi in una intervista a Repubblica, in merito alla liberazione dell’immobile occupato di via del Caravaggio, avvenuta con la collaborazione degli occupanti ai quali è stato trovato un alloggio. Si tratta di 250 occupanti, 105 famiglie. Piantedosi ha ricordato che “Da quando sono qui, da almeno un anno, abbiamo già risolto 10 casi e dobbiamo continuare su questa strada”. E in merito all’occupazione della sede di Casapound il prefetto ha precisato: “E’ una occupazione come tutte le altre, illegale. E quindi va risolta quanto prima. Anche per via Napoleone III vige lo stesso ragionamento. Troviamo soluzioni condivise, senza il bisogno di schierare le forze dell’ordine”.(Rer)