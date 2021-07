Cipro: von der Leyen, piano ripresa avrà impatto reale su transizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa e resilienza di Cipro avrà un impatto reale e significativo sulla sicurezza delle transizioni gemelle, verde e digitale, nel Paese. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Sono lieta di presentare la valutazione positiva della Commissione europea sul piano di ripresa e resilienza di Cipro. Il piano avrà un impatto reale e significativo sulla sicurezza della transizione verde e digitale di Cipro", ha dichiarato. "Una parte significativa dei fondi sarà destinata alla lotta ai cambiamenti climatici, compresa la protezione dagli incendi boschivi. Ulteriori misure per promuovere l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, migliorare l'istruzione e la formazione ed espandere la connettività lasceranno Cipro in una buona posizione per beneficiare delle opportunità e affrontare le sfide poste dalla doppia transizione", ha aggiunto. "Sono orgogliosa che Next Generation Eu metterà a disposizione 1,2 miliardi di euro per sostenere questi progetti cruciali", ha concluso. (Beb)