Cipro: Dombrovskis, con piano Paese uscirà più forte dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa e resilienza permetterà a Cipro di uscire più forte dalla crisi. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Cipro ha presentato un piano di rilancio ad ampio raggio. Contiene riforme e investimenti significativi per affrontare le sue principali sfide socio-economiche e portare il Paese su un percorso più verde e più digitale", ha spiegato. "Cipro intende investire nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, migliorare la gestione dell'acqua e dei rifiuti e contribuire al progetto 'EuroAsia Interconnector' per collegare la propria rete elettrica con quella greca a Creta. Farà investimenti considerevoli per aumentare la copertura della banda larga ad altissima capacità, promuovere l'istruzione e le competenze digitali e digitalizzare i suoi servizi pubblici e tribunali", ha proseguito. (segue) (Beb)