Decreto Sostegni Bis: Pittoni (Lega), su scuola per Pd resta linea antiassunzioni

- Per la scuola circolano bozze di riformulazione dell'emendamento del Partito democratico 59.58 al decreto Sostegni bis. "Ma senza intaccare l'impianto che rinvia le soluzioni all'anno successivo, riproponendo tra l'altro l'ennesima prova concorsuale. Resta cioè slegato dall'emergenza. Non può quindi incidere sulle scelte con cui garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, a differenza del 59.46 della Lega che, per assicurare da subito la copertura delle cattedre vacanti, estende il percorso per l'accesso al ruolo agli insegnanti con 3 anni di servizio relegati in seconda fascia principalmente per inadempienze dello Stato". Lo rimarca in una nota il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "Se non cambia tale parte - spiega Pittoni -, l'esperienza degli anni precedenti insegna che i docenti in cattedra a settembre saranno molti meno di quanto programmato e ci vorranno mesi per provare a nascondere il problema con supplenti (ne serviranno più di 200 mila); mentre l'eventuale approvazione dell'emendamento della Lega, aprendo da subito alla seconda fascia con 3 anni di servizio, garantirebbe la disponibilità immediata di un congruo numero di insegnanti di provata esperienza per coprire almeno i posti già finanziati". (Com)