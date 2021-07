Expo 2020: Commissario Marocco, evento sarà momento forte per nostra presenza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissaria generale del Padiglione del Marocco a Expo Dubai 2020, Nadia Fattah Alaoui, ha affermato che questo evento rappresenterà un momento forte per la presenza del Marocco a livello globale. Lo riferisce un comunicato del Commissariato generale, secondo cui Fattah ha spiegato che l'evento permetterà di evidenziare i talenti marocchini di ogni tipo, osservando che la partecipazione marocchina all’Esposizione cercherà di riflettere l'immagine di un Paese moderno, in via di sviluppo, impegnato a lavorare per l'interesse delle generazioni future, e rafforzerà anche l'attrattività economica, commerciale e turistica del Marocco. La Commissaria ha sottolineato che Expo 2020 Dubai è una delle prime grandi manifestazioni organizzate a livello globale dopo la pandemia; per questo motivo è molto importante che il Marocco sia presente, insieme a 190 altri paesi, per presentare la sua visione unica e discutere di futuro sostenibile, e per dare il suo contributo, insieme al resto del mondo, per uscire dalla crisi attuale. Fattah ha osservato che ciò che spinge il Regno a partecipare è "la sua volontà di condividere e dichiarare la nostra fede nel futuro, in modo volontario e responsabile, in base al nostro patrimonio. Ecco perché abbiamo elaborato la nostra strategia di partecipazione intorno a un tema molto forte, che è ‘l'eredità del futuro’”, ha concluso. (Res)