Expo 2020: ministro Esteri Emirati, evento prospetta opportunità per generazioni future

- Lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha sottolineato che Expo 2020 Dubai è una piattaforma globale che prospetta un futuro ricco di opportunità per le generazioni future. Al Nahyan ha aggiunto che gli Emirati, con “la loro eccezionale esperienza di sviluppo globale, continuano il loro percorso sotto il sostegno e la cura della saggia leadership del paese e danno il benvenuto a tutto il mondo a Expo 2020 Dubai al fine di formulare una tabella di marcia per il post-Covid-19 e verso orizzonti più ampi di cooperazione e partenariato, per stimolare la crescita economica globale e lo sviluppo sostenibile delle società". Ciò è avvenuto durante la visita dello sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan al sito di Expo 2020 Dubai, per seguire da vicino i preparativi e gli sforzi compiuti da tutte le autorità interessate per ospitare la più grande esposizione internazionale organizzata nella regione del Medio Oriente, Africa e Asia meridionale. (Res)