Emirati: Dp World sigla contratto per sviluppo impianto chimico a Jebel Ali

- Dopo aver espresso l’intenzione di vendere una quota di minoranza nella Jebel Ali Free Zone a Dubai, per finanziare i suoi piani di investimento ed espansione, la società emiratina Dp World ha siglato ieri un contratto per lo sviluppo di un impianto chimico di sua proprietà. Lo riferisce il quotidiano "Attaqa", rivelando che la società emiratina ha siglato un contratto con Petrochem Middle East - il più grande distributore di prodotti chimici in Medio Oriente e Africa - per sviluppare un impianto chimico sul molo numero 7 del porto di Jebel Ali. L'impianto dovrebbe essere completato entro il terzo trimestre del 2023 e fornirà prodotti chimici grezzi in grandi quantità per industrie, tradizionali e nuove, da stabilire negli Emirati Arabi Uniti. In base all'accordo, la società investirà da 80 a 90 milioni di dollari in cambio di un contratto di locazione di 30 anni, espandendo la propria attività nella regione. (Res)