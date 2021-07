Polonia: al via il sesto tentativo di eleggere un difensore civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, tenta oggi per la sesta volta l’elezione di un difensore civico. Lo rende noto l’emittente televisiva “Polsat News”. La novità di questa volta è che c’è un solo candidato, il giurista e professore universitario Marcin Wiacek. Wiacek era il candidato della Coalizione civica (Ko), del Partito popolare polacco (Psl), di Lewica e di Polska 2050 nello scorso tentativo. Aveva tuttavia ottenuto anche il sostegno di Porozumienie, che è parte della maggioranza. Ora ha ottenuto il sostegno da tutti i gruppi parlamentari e anche la commissione Giustizia del Sejm ha espresso parere positivo. Questo fa ben sperare all’aula che la sesta votazione per individuare un ombudsman sarà anche l’ultima, e che il nome di Wiacek potrà essere confermato dal Senato. A settembre dello scorso anno è scaduto il mandato del precedente ombudsman, Adam Bodnar, che ha proseguito nello svolgere la funzione in attesa dell'individuazione di un successore. Il 15 aprile la Corte costituzionale ha tuttavia determinato l'incostituzionalità della normativa sul difensore civico polacco laddove consente questa soluzione di continuità. Il Parlamento non è stato ancora in grado di individuare qualcuno che ne prenda il posto e in base alla decisione del giudice costituzionale Bodnar dovrà lasciare l’interim il 15 luglio. (Vap)