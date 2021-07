Covid: Gimbe, risalgono i contagi ma nessun impatto sugli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rileva nella settimana 30 giugno-6 luglio 2021, rispetto alla precedente "un incremento di nuovi casi (5.571 vs 5.306); in calo invece i decessi (162 vs 220,, i casi attualmente positivi (42.579 vs 52.824), le persone in isolamento domiciliare (41.121 vs 50.878), i ricoveri con sintomi (1.271 vs 1.676) e le terapie intensive (187 vs 270)". In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si sono registrate le seguenti variazioni: "decessi: 162 (-26,4 per cento), terapia intensiva: -83 (-30,7), ricoverati con sintomi: -405 (-24,2), osolamento domiciliare: -9.757 (-19,2), muovi casi: 5.571 (+5), casi attualmente positivi: -10.245 (-19,4)". Il presidente Gimbe Nino Cartabellotta ha spiegato: "Sul fronte dei nuovi casi settimanali dopo 15 settimane consecutive di discesa si rileva un incremento del 5% rispetto alla settimana precedente. Anche l’attività di testing, dopo 7 settimane di calo, registra un aumento del 15,5%, continuando tuttavia ad attestarsi su numeri troppo bassi, con conseguente sottostima dei nuovi casi e insufficiente tracciamento dei contatti". Secondo Gimbe: "Dalla settimana 5-11 maggio il numero di persone testate settimanalmente si è progressivamente ridotto del 60,3 per cento, passando da 662.549 a 263.213, per poi risalire questa settimana a 303.969. In 11 Regioni si registra un’inversione di tendenza con un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, mentre le restanti 10 Regioni si confermano in calo". (segue) (Ren)