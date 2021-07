Covid: Gimbe, risalgono i contagi ma nessun impatto sugli ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "I decessi, dopo l’apparente stabilizzazione della scorsa settimana verosimilmente imputabile a ricalcoli, hanno ripreso a scendere attestandosi nell’ultima settimana a 162 con una media di 23 al giorno rispetto ai 31 della settimana precedente". Renata Gilli, responsabile ricerca servizi sanitari di Gimbe ha dichiarato: "Il trend dei pazienti ospedalizzati prosegue la sua discesa sia in area medica che in terapia intensiva, dove l’occupazione di posti letto da parte dei pazienti Covid si attesta al 2 per cento. Tutte le Regioni registrano valori inferiori al 10 per cento e sono 8 le Regioni che non contano pazienti ricoverati in area critica". Dunque Gimbe ha aggiunto: "In dettaglio, dal picco del 6 aprile i posti letto occupati in area medica sono scesi da 29.337 a 1.271 (-95,7 per cento) e quelli in terapia intensiva da 3.743 a 187 (-95 per cento). Le persone in isolamento domiciliare, dal picco del 28 marzo, sono passate da 540.855 a 41.121 (-94,2 per cento). Marco Mosti, direttore operativo Gimbe ha affermato: "Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono in calo da oltre 3 mesi e la media mobile a 7 giorni è di 5 ingressi/die". (Ren)