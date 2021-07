© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germana sono aumentate a maggio scorso del 36,4 per cento su base annua, a un valore totale di 109,4 miliardi di euro. Come comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), rispetto al precedente mese di aprile, l'incremento è stato dello 0,3 per cento. Nei primi cinque mesi del 2021, il dato registra un +15,3 per cento, per un volume di 554,1 miliardi di euro. (Geb)