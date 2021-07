Vaccini: Gimbe, dimezzate le prime somministrazioni in tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 7 luglio (aggiornamento ore 6.12) sono state consegnate 60.989.653 dosi, pari all’80 per cento di quelle previste per il 1° semestre 2021. Lo ha riferito la Fondazione Gimbe nel consueto report sul Covid. Il presidente Cartabellotta ha spiegato: "Rispetto alle forniture stimate nel Piano vaccinale nel secondo trimestre sono state consegnate 15.234.673 dosi in meno rispetto al previsto, sia per la mancata autorizzazione di CureVac (48 per cento delle dosi mancanti), sia per le consegne inferiori all’atteso da parte di AstraZeneca (-2.383.205 dosi, 15,6 per cento del totale) e Johnson e Johnson (-5.052.685 dosi, 33,2 per cento del totale)". Per il terzo trimestre, ha riferito Gimbe, "disponiamo sulla carta di 45.496.439 dosi di vaccini a mRna (48,3 per cento), 41.950.684 dosi di vaccini a vettore adenovirale (44,5%, oltre a 6.640.000 dosi del vaccino di CureVac che, non avendo superato con successo i test clinici, dovrebbero essere eliminate nel prossimo aggiornamento del piano delle forniture, attualmente fermo al 23 aprile 2021". (segue) (Ren)