Vaccini: Gimbe, dimezzate le prime somministrazioni in tre settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le somministrazioni, Gimbe ha riportato: "Al 7 luglio (aggiornamento ore 6.12), il 59,6 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n. 35.323.440) e il 36,4 per cento ha completato il ciclo vaccinale (n. 21.593.307). Nell’ultima settimana si è registrata una nuova flessione delle somministrazioni che scendono del 4,1 per cento (n. 3.734.039) con una media mobile a 7 giorni di 524.202 inoculazioni/die". E quindi: "Un rallentamento imputabile all’incertezza relativa alle dosi in arrivo, oltre che alla diffidenza sempre maggiore nei confronti dei vaccini Astrazeneca e Johnson & Johnson. Rimangono tuttavia oltre 6 milioni di dosi già consegnate alle Regioni in attesa di essere inoculate: 2.095.382 di Pfizer/Biontech, 600.970 di Moderna, 2.365.462 di AstraZeneca, 1.000.007 di Johnson e Johnson". Il direttore operativo Marco Mosti ha spiegato: "Va inoltre rilevato come la percentuale di prime dosi sul totale delle dosi somministrate sia in riduzione da 3 settimane consecutive con un valore che dal 74 per cento della settimana 7-13 giugno è sceso al 38 per cento della settimana 28 giugno-4 luglio, con un calo del 49 per cento in 3 settimane". (segue) (Ren)