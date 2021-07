Vaccini: Gimbe, dimezzate le prime somministrazioni in tre settimane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla copertura vaccinale degli over 60, Gimbe ha riportato i seguenti dati: "L’87,2 per cento ha ricevuto almeno una dose di vaccino, con alcune differenze regionali: se Puglia, Umbria e Lazio hanno superato il 90 per cento, la Sicilia è ferma al 77,4 per cento. In dettaglio: over 80: degli oltre 4,4 milioni, 4.042.314 (90,2 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 171.852 (3,8 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 70-79 anni: degli oltre 5,9 milioni, 4.006.932 (67,2 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 1.246.957 (20,9 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 60-69 anni: degli oltre 7,3 milioni, 4.084.858 (54,9 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 2.043.083 (27,5 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose". (Ren)