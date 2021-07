Roma: incendi dolosi dei rifiuti a Tor Bella Monaca, in fiamme altri 10 cassonetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano gli atti vandalici che vedono, nel quartiere di Tor Bella Monaca, i cassonetti di rifiuti dati alle fiamme. Anche questa notte sono stati incendiati una decina di cassonetti in via Giovanni Battista Scozza. Ieri, 40 cassonetti colmi di rifiuti sono stati incendiati a più riprese sempre nella stessa zona. I carabinieri che indagano sugli episodi ipotizzano l’atto doloso come forma di protesta per la mancata raccolta dei rifiuti. (Rer)