Cipro: Gentiloni, Paese coglie opportunità del Fondo per la ripresa per fare progressi

- Cipro sta cogliendo l'opportunità offerta dal Fondo per la ripresa Next Generation Eu per compiere importanti progressi climatici e digitali. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Con l'approvazione da parte della Commissione del Piano di ripresa e resilienza di Cipro, il Paese fa un passo avanti verso l'accesso a 1,2 miliardi di euro di finanziamenti per sostenere il rinnovamento della sua economia. Cipro sta cogliendo l'opportunità offerta dal Next Generation Eu per compiere importanti progressi con la transizione climatica e per rafforzare la sua competitività digitale", ha dichiarato. "Particolarmente vantaggiosi per Cipro saranno i progetti che collegano l'isola all'elettricità greca e alle reti a banda larga ad alta capacità. Accolgo inoltre con favore gli impegni per affrontare quelle caratteristiche del sistema fiscale di Cipro che facilitano la pianificazione fiscale aggressiva", ha concluso. (Beb)