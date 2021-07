Corea del Nord: anniversario morte Kim Il-sung, Kim Jong-un visita Palazzo Kumsusan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord è affranta per l'evidente perdita di peso del leader di quel Paese Kim Jong-un. Lo affermano i media di Stato di quel Paese, che citano non meglio identificati residenti di Pyongyang. Il raro riferimento ufficiale alle condizioni di salute di Kim, che si ritiene essere 37enne, segue l'evidente perdita di peso del leader nordcoreano, ripreso in occasione di una recente sessione plenaria del Comitato centrale del Partito del lavoro nordcoreano. "Vedere il rispettato segretario generale (Kim Jong-un) cos' emaciato spezza il cuore del popolo", afferma un cittadino anonimo citato dall'emittente televisiva di Stato "Krt" lo scorso fine settimana. In un servizio trasmesso dall'emittente televisiva si vedono residenti di Pyongyang osservare il leader nordcoreano da un grande schermo pubblico. I media di Stato non hanno fornito alcuna spiegazione in merito alla perdita di Peso di Kim, che secondo gli analisti dell'intelligence sudcoreana soffre di diabete. (Git)