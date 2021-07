Haiti: ambasciatore a Osa, riforme Moise hanno scatenato reazioni violente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero state le riforme intraprese nel comparto energetico e l'avvio di un programma di infrastrutture a scatenare la reazione che ha gettato Haiti in un clima di violenza e tensione culminato nell'omicidio del presidente, Jovenel Moise. Lo ha detto l'ambasciatore di Haiti presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Edmond Bocchit, nel corso della seduta straordinaria del consiglio permanente, tenuta mercoledì. Secondo Edmond, "le riforme he Jovenel Moise aveva effettuato nel capo dell'energie, in particolare dell'elettricità e dei prodotti petroliferi, della costruzione di infrastrutture stradali e agricole, così come la stabilizzazione della moneta nazionale", hanno "purtroppo scatenato reazioni violente da parte di alcuni settori di interesse". L'ambasciatore, citato da "Gazette Haiti", ha accusato questi "settori" di "aver sostenuto" una violenta crisi istituzionale "attraverso le gang, gli omicidi e altre azioni esecrabili". Alexander Gálvez, giornalista haitiano ascoltato da molti media regionali, aveva parlato della decisione di Moise di disdire un contratto del valore di "20 milioni di dollari al mese" stretto con una società privata per la fornitura dell'energia elettrica: denunciata l'inefficienza del servizio, il governo avrebbe deciso di procedere alla nazionalizzazione del settore. (segue) (Nys)