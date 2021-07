Russia-Giappone: Lavrov, attendiamo spiegazioni da Tokyo su alleanza militare con gli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende rilanciare le relazioni con il Giappone, ma queste non dovrebbero contraddire la legge fondamentale della Federazione Russa. Lo ha dichiarato lo scorso febbraio il presidente russo Vladimir Putin. “Vogliamo sviluppare le relazioni con il Giappone e le svilupperemo, ma non faremo nulla che contraddica la legge fondamentale della Federazione Russa”, ha detto Putin in un incontro online con i direttori dei media russi. Le relazioni tra Mosca e Tokyo sono state a lungo complicate dal fatto che i due Paesi non hanno mai firmato un trattato di pace permanente dopo la seconda guerra mondiale. L’ostacolo principale riguarda la lunga disputa relativa alle isole Curili. In base ai nuovi emendamenti alla Costituzione russa adottati a seguito della riforma costituzionale dello scorso anno, il trasferimento di terre russe ad altri Paesi è ora ufficialmente vietata. Commentando la decisione di Mosca di modificare la legge fondamentale e includervi tali restrizioni, il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi ha affermato che Tokyo continuerà i negoziati con la Russia per risolvere la controversia territoriale e concludere un trattato di pace. (Rum)