Haiti: primo ministro Joseph a colloquio col segretario di Stato Usa Blinken (2)

- Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha condannato all'unanimità l'omicidio del presidente di Haiti, Jovenel Moise, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio. In una nota diffusa al termine della riunione straordinaria del Consiglio, l'Osa ha anche "confermato il sostegno alle istituzioni democratiche, così come al dialogo" interno al Paese, attraversato da una crisi istituzionale e con indici di criminalità in rapido aumento. Alle "condoglianze" e alla "condanna" del gesto, l'ente panamericano ha inoltre aggiunto un appello ad avviare in tempi rapidi "una indagine internazionale" per portare i responsabili a rispondere dei loro atti. Gli assalitori, ha detto il segretario generale, Luis Almagro, hanno cercato di "distruggere le istituzioni" ma "queste istituzioni devono essere al centro delle nostre preoccupazioni". (segue) (Nys)