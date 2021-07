Giappone: a Tokyo ultima giornata dei saloni “Moda Italia” e “Shoes from Italy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si concludono oggi a Tokyo, nel prestigioso quartiere di Shibuya, la 58ma edizione di "Moda Italia" e la 68ma di "Shoes from Italy", due tra gli appuntamenti fieristici più importanti organizzati da Agenzia Ice in Asia. Lo riferisce la Farnesina. Dal 6 luglio sono esposte le collezioni primavera/estate 2022 di oltre 160 aziende italiane, rappresentate da agenti locali o direttamente collegate online dall'Italia e disponibili a colloqui B2B con i potenziali acquirenti giapponesi. "Le manifestazioni di apprezzamento ricevute dagli operatori giapponesi e dalle aziende italiane partecipanti alle due rassegne – commenta Giorgio Starace, ambasciatore d'Italia in Giappone – trovano conferma nell'andamento particolarmente positivo del nostro export nei primi mesi del 2021. Nel periodo gennaio-maggio 2021 le esportazioni italiane del comparto abbigliamento sono cresciute del 20,3 per cento, con un aumento del 17,1 per cento per l'abbigliamento maschile e del 14,25 per cento per quello femminile. Il calzaturiero è a sua volta cresciuto del 9,8 per cento".