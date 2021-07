Tlc: norvegese Telenor annuncia cessione della sua controllata in Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società norvegese, ha spiegato Brekke, “è entrata nel mercato del Myanmar perché credevamo che l'accesso a servizi mobili a prezzi accessibili avrebbe sostenuto lo sviluppo e la crescita del Paese. Desidero ringraziare tutti i dipendenti e i partner che hanno compiuto sforzi significativi per costruire un'azienda che ha avuto un impatto sulla popolazione del Myanmar e ha fornito servizi di telecomunicazioni all'avanguardia durante gli anni di presenza di Telenor nel Paese". Dall'inizio delle operazioni nel 2014, il finanziamento di Telenor al Myanmar è stato di circa 5,3 miliardi di corone norvegesi (circa 600 milioni di dollari). Dopo aver registrato un flusso di cassa positivo nel 2017, Telenor Myanmar ha distribuito un dividendo di circa 3,2 miliardi di corone norvegesi (367 milioni di dollari). A partire dal secondo trimestre del 2021, Telenor Myanmar è stata trattata come un'attività in via di dismissione e per la società norvegese il calcolo dell'utile e delle perdite derivante dall'operazione sarà influenzato, tra l'altro, dalle differenze di conversione accumulate relative all'operazione in Myanmar e sarà determinato in via definitiva al closing. La transazione è soggetta alle approvazioni normative nel Paese asiatico. (segue) (Sts)