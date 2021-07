Tlc: norvegese Telenor annuncia cessione della sua controllata in Myanmar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare di Myanmar ha approntato lo scorso maggio una lista di oltre 1.200 servizi online e domini Internet che ritiene accessibili al pubblico. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", evidenziando che nella lista spiccano le assenze dei social media Facebook e Twitter. la cosiddetta "lista bianca" dei servizi Internet è stata condivisa dalla giunta coi provider di servizi Internet e le compagnie di telecomunicazioni del Paese, ed è stata ottenuta da "Nikkei" tramite fonti anonime del settore. In tutto l'elenco include 750 servizi e 450 domini. Quasi 50 aziende dei settori bancario e finanziario hanno ottenuto il via libera della giunta, così come 20 servizi di consegne a domicilio quali Grab e Foodpanda. Nella lista compaiono i nominativi di circa 60 siti web di intrattenimento, inclusi Instagram, YouTube, Netflix e Tinder;a la categoria dell'"intrattenimento" include anche i siti web del quotidiano "New York Times" e della "Cnn". Lo stesso "Nikkei" è escluso dalla lista, così come Facebook e Twitter, utilizzati dagli oppositori della Giunta per comunicare e organizzare le proteste in corso a Myanmar dal golpe dello scorso primo febbraio. Autorizzati invece WhatsApp, LinkedIn, Viber e Zoom, definiti "Social media utilizzati a fini d'affari". Via libera, infine, a servizi di social networking asiatici quali WeChat, Kakao Talk, Line e VK. (segue) (Sts)