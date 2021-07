Difesa: Giappone-Filippine, si concludono prime esercitazioni aeree congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree di Giappone e Filippine concludono oggi le loro prime esercitazioni aeree congiunte, iniziate il 5 luglio, a ulteriore dimostrazione della crescente cooperazione militare tra i due Paesi. Come ha reso noto l'ambasciata giapponese a Manila, le manovre sono state organizzate nell'ex base aerea statunitense di Clark, nel nord delle Filippine, con un focus sul settore del soccorso umanitario e della risposta ai disastri. Alle manovre prendono parte un aereo cargo giapponese C-130H, coinvolto, assieme al personale dei due Paesi, nella simulazione della consegna di beni di soccorso in aree isolate. “Giappone e Filippine sono due Paesi che devono convivere con i disastri naturali e hanno molto da condividere in materia di operazioni di soccorso e di salvataggio di vite umane”, ha commentato Mizuno Masaki, comandante della Forza di auto difesa aerea giapponese. (segue) (Git)