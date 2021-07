Difesa: Giappone-Filippine, si concludono prime esercitazioni aeree congiunte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso, le esercitazioni sembrano anche inviare un messaggio alla Cina, dal momento che sia il Giappone sia le Filippine hanno in corso dispute territoriali con la Repubblica popolare nelle acque del Mar Cinese Meridionale e del Mar Cinese Orientale. I due Paesi, che nel gennaio del 2015 hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione militare e che da allora hanno condotto 17 esercitazioni navali congiunte, sono considerati dagli Stati Uniti alleati chiave in funzione del contenimento della Cina in Estremo oriente. (Git)