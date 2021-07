Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 8 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni IV, Pri Opportunità e II. Odg: audizione del Disability Manager: "Quarta relazione semestrale sulle attività e iniziative assunte nel periodo 21.12.20-20.06.21"Ore 11.30- riunione in videoconferenza delle Commissioni III, II, Ve Servizi Pubblici Locali. Odg: 1) audizione dell'Amministratore Delegato di Sagat SPA Andrea Andorno; 2) "metropolitane torinesi: audizione di Infra.To sui lavori di completamento della Linea 1 e sull'avanzamento della progettazione definitiva della Linea 2, con relativi forecast".REGIONEore 9.30, Aula, seduta del Consiglio regionale. (Rpi)