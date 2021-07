Covid: Sardegna sesta in Italia per dosi di vaccino somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un milione e mezzo di dosi di siero anti-Covid somministrate valgono alla Sardegna il sesto posto in Italia nella classifica delle Regioni più virtuose nel rapporto tra le dosi di vaccino consegnate e quelle somministrate. Lo si evince dal report del ministero della Salute. L'isola è vicina a regioni come la Lombardia, Lazio, Puglia, Piemonte e Marche e si lascia alle spalle Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Valle d'Aosta, Abruzzo, Umbria. Da oggi, inoltre, sarà possibile agli over 60 residenti nell'isola presentarsi senza alcuna prenotazione nei centri vaccinali di Cagliari, Sassari, Ozieri, Olbia, Nuoro, Oristano, Carbonia, San Gavino e Quartu Sant'Elena per effettuare la prima inoculazione o completare il ciclo vaccinale. (Rin)