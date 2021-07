Vietnam-Italia: oggi e domani seminario online sulla rigenerazione urbana sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un seminario online sull’architettura e la sostenibilità nella rigenerazione urbana, in programma oggi e domani (8 e 9 luglio), collegherà professionisti, accademici e studenti in diverse città d’Italia e in Vietnam. È un’iniziativa organizzata, fra gli altri, dall’ambasciata d’Italia ad Hanoi in occasione della quinta edizione dell'Italian design day, che nel Paese asiatico intende approfondire il tema della “Rigenerazione urbana” e della “Tecnologia applicata alla conservazione del patrimonio culturale”. L'architetto Massimo Roj, fondatore di Progetto Cmr, che quest'anno è ambasciatore del design italiano in Vietnam, terrà una presentazione online sul tema del webinar, l'architettura e la sostenibilità nella rigenerazione urbana, due concetti che sostiene attivamente da oltre tre decenni. In qualità di ambasciatore del design sostenibile, Massimo Roj integra strategie sostenibili con l'obiettivo di creare un'architettura flessibile ed efficiente, utilizzando un approccio olistico basato sul motto "Less Ego More Eco", meno interesse personale e più benefici collettivi. Il seminario si terrà su Zoom, in traduzione simultanea inglese-vietnamita (ore 14-16.30), in contemporanea presso Hanoi, Ho Chi Minh City, Progetto Cmr-Milano. (Res)