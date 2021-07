Sardegna: assessore Satta apre a Cagliari primo workshop su risoluzione creativa dei problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito con una sessione dedicata alla risoluzione creativa dei problemi il workshop "Building Highly Innovative Team", alla presenza dell'assessore regionale degli Affari generali Valeria Satta, che ha aperto l'evento. Organizzato dalla direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza It presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari, il corso è rivolto esclusivamente ai referenti informatici regionali che operano nel settore dell'innovazione e che partecipano alla redazione del Piano Triennale 2020-22 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. A tenere il corso di formazione, Maurizio Battelli e Antonio Palmas, esperti in coaching e formatori senior sulle tematiche delle neuroscienze applicate all'innovazione. L'evento prevede tre appuntamenti complessivi che si svilupperanno in sette giornate, da oggi fino al 14 luglio. L'assessore Satta, in apertura del primo evento sulle strategie di problem solving creativo ha ringraziato gli organizzatori ed evidenziato l'importanza dell'evento di formazione: "Si tratta di un workshop creativo che ho fortemente voluto come segnale per una crescita e formazione del personale. L'obiettivo del corso – ha continuato l'esponente della Giunta Solinas - è quello di coinvolgere i partecipanti e renderli consapevoli sul funzionamento di un processo di innovazione, partendo da un problema e mettendo in pratica soluzioni alternative attraverso un lavoro di team. Stiamo già lavorando per estendere ad altre realtà e riproporre prossimamente questo percorso formativo". (Rsc)