Libia: città di Tawergha pronta alla riconciliazione nazionale

- Tutte le regioni della Libia vistate dal premier Abdulhamid Dabaiba hanno un sincero desiderio di raggiungere la riconciliazione nazionale sotto lo slogan “no alle guerre e sì alla pace”. Lo ha detto lo stesso Dabaiba in un incontro con alcuni membri del Consiglio supremo per la riconciliazione e i notabili della città di Tawergha. Secondo quanto riferisce l’emittente “Libya Al Ahrar”, nella riunione è stata espressa la disponibilità dei delegati Tawergha a realizzare il piano di riconciliazione complessivo portato avanti dal governo di unità nazionale. Da parte sua, il capo del consiglio locale di Tawergha, Abdul Rahman al Shakshak, ha ringraziato per il sostegno fornito dal governo alla città durante la visita di Dabaiba, accompagnato da una delegazione governativa, per visualizzare le esigenze e le necessità dei Tawergha e le misure adottate in occasione. La popolazione di Tawergha costituisce una minoranza etnica di circa 40 mila persone costrette a fuggire dalle proprie case nel 2011. Nella maggior parte dei casi, queste persone hanno cercato un luogo sicuro all’interno di insediamenti informali intorno all’area di Tripoli, Bani Walid o Bengasi. (Lit)