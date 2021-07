Russia: Lavrov, l'Occidente tenterà di provocare proteste prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali potrebbero tentare di minare la situazione in Russia e provocare delle proteste in vista delle elezioni della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) a settembre. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in una conferenza all'Università federale dell'Estremo Oriente. "Si può presumere che alla vigilia delle elezioni alla Duma ci saranno nuovi tentativi di minare e destabilizzare la situazione, provocare delle proteste, preferibilmente violente, come piace fare all'Occidente", ha dichiarato il ministro. Il capo della diplomazia russo ha suggerito che in seguito al voto, potrebbe iniziare una campagna volta a disconoscere l’esito del voto e dichiararlo illegittimo. "Affermo, con piena responsabilità di quel che dico, che gli scenari orditi dall'Occidente non andranno a buon fine", ha sottolineato Lavrov. Le elezioni per la Duma di Stato si terranno il prossimo 19 settembre simultaneamente alle regionali e comunali che determineranno i governatori di otto entità amministrative e 39 parlamenti locali. Il sistema elettorale prevede che i 450 deputati vengano eletti per metà dalle liste di partito e il restante 50 per cento attraverso dei collegi uninominali. Potranno partecipare alla votazione in formato online i residenti di sette regioni: Mosca, Sebastopoli, Kursk, Murmansk, Nizhnij Novgorod, Rostov e Jaroslavl.(Rum)