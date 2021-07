Brasile: scandalo vaccini, ex dirigente ministero Salute arrestato in diretta Tv in Senato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso è inoltre già oggetto di indagini da parte del Corte suprema federale del Brasile (Stf). Il giudice supremo Rosa Weber, ha inviato la scorsa settimana alla Procura generale della Repubblica (PgR) la richiesta di un parere sull'apertura di indagini a carico del presidente Jair Bolsonaro e di Roberto Ferreira Dias. In particolare l'accusa per il presidente della Repubblica è per il reato di "prevaricazione" (identificabile con il reato di omissione in atti d'ufficio). Secondo le ricostruzioni della stampa nazionale Bolsonaro era stato informato della vicenda e aveva deciso di non intervenire e di lasciare Dias al suo posto. Il reato è elencato tra i delitti commessi da un pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione e, nel caso del presidente della Repubblica sarebbe considerato crimine comune, previsti per l'apertura di un processo presso la Corte suprema che potenzialmente potrebbe portare alla condanna e all'allontanamento dall'incarico del capo dello stato. (Brb)