Giappone: Covid, Shionogi raddoppierà l'output di vaccini a 120 milioni di dosi

- La compagnia farmaceutica giapponese Shionogi & Co. fornirà sino a 120 milioni di dosi del suo vaccino contro la Covid-19 all'anno, abbastanza per immunizzare 60 milioni di persone. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", ricordando che il vaccino dell'azienda farmaceutica di Osaka è ancora in fase di sviluppo. Shionogi ha raddoppiato i suoi piani di produzione, dopo aver riscontrato tramite i test clinici l'efficacia di un dosaggio inferiore a quello inizialmente previsto. Il vaccino di Shionogi potrebbe essere il primo tra quelli sviluppati in Giappone a ottenere l'approvazione all'impiego di emergenza, e dai test ne sarebbe emersa l'efficacia con la somministrazione di metà del dosaggio ritenuto inizialmente necessario. (Git)