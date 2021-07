Giappone: Covid, governo proroga stato di emergenza Tokyo al 22 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone si prepara ad annunciare la proroga dello stato di emergenza pandemica in vigore a Tokyo sino al 22 agosto, in risposta all'aumento dei contagi nell'area della capitale e per prevenire i rischi di natura sanitaria connessi alle Olimpiadi estive che la capitale giapponese ospiterà del 23 luglio. Lo ha annunciato Yasutoshi Nishimura, il funzionario incaricato dal governo giapponese di coordinare la risposta governativa alla pandemia di coronavirus. Il quarto stato di emergenza sarà in vigore a Tokyo dal 12 luglio - data della scadenza delle misure emergenziali attualmente in vigore - e potrebbe comportare la conduzione dei Giochi olimpici a porte chiuse, perlomeno per le competizioni che si svolgeranno nelle strutture all'interno della capitale. Ieri il governo metropolitano di Tokyo ha segnalato 920 nuovi casi di coronavirus, il dato peggiore dallo scorso maggio, mentre la media settimanale dei contagi giornalieri è aumentata a 631,7, sopra la soglia di 500 che il governo ha adottato a indicatore per individuare la fase di massimo rischio pandemico. (segue) (Git)