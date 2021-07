Usa: media pubblicano contenuti delle email del giornalista Carlson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa Usa ha pubblicato i contenuti di alcune delle email private e professionali del giornalista Tucker Carlson, il più noto tra i giornalisti televisivi statunitensi di orientamento conservatore: a detta di quest'ultimo e dell'emittente "Fox News", nei mesi scorsi la corrispondenza elettronica del giornalista è stata oggetto di spionaggio illegale da parte dell'intelligence Usa, che intendeva trasmetterle come informazioni anonime ai media statunitensi per tentare di minare l'immagine del giornalista, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell'amministrazione presidenziale n carica. Secondo "Axios", che ha ottenuto l'accesso ad alcune delle email del giornalista, confermando così la violazione della sua corrispondenza, Carlson aveva contattato funzionari russi negli Stati Uniti per tentare di ottenere una intervista al presidente russo Vladimir Putin. Carlson ha denunciato la presunta sorveglianza illegale ai suoi danni la scorsa settimana: da allora, la National Security Agency (Nsa), pubblicamente denunciata dal giornalista, ha evitato di confermare o smentire le accuse, limitandosi a riferire tramite un portavoce che Carlson non è l'obiettivo formale di una operazione di intelligence. (segue) (Nys)